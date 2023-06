La course de baignoires de Nismes

Pour sa 31e édition, cette fête, très appréciée par les amateurs et par les touristes, verra s’affronter 20 baignoires sur l’Eau Noire. Les équipages sont déjà connus : Ghostbuster 1, Ghostbuster 2, OC Nismes P1, OC Nismes P3, OC Nismes U17, team kasteel, lilas musique, casa de Papel, blanche neige et ses nains, les marioles kart, MJ hangar, les vi’ecrous, les poneys fringants, la dépanneuse de l’acc, amblance, les Flowers de Nismes, Popeye et olive, team point bar, el bain du viroin, MJ Viroinval. Pour l’instant, les équipages engagés terminent de préparer leur engin, car il ne faut rien laisser au hasard si on veut pouvoir participer dignement à cette compétition.

Ce week-end, le centre de Nismes sera animé par une folle ambiance le samedi dès 11 heures lorsque les premières baignoires arriveront dans le centre de Nismes. A 13h auront lieu la mise à l’eau et le contrôle technique les participants. Les essais chronométrés débuteront à 16 heures. Il faudra attendre 20 heures pour assister au départ de la première manche qui durera trois heures. Le dimanche à 13h des essais libres seront proposés aux différents participants. Et à 15h ce sera le départ de la deuxième manche qui elle aussi durera trois heures. Vers 19 heures le comité procédera à la remise des prix.