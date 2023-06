Dante Vanzeir est de retour: l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise a marqué son 3e but avec les New York Red Bulls (vidéo)

Dante Vanzeir a inscrit mercredi son 3e but sous le maillot des New York Red Bulls dans la Major League Soccer (MLS) nord-américaine. Les NYRB ont partagé l’enjeu 2-2 face à Charlotte. Le club occupe la 13e place sur 15 dans la conférence est de la MLS avec 20 points en 18 rencontres à 23 points du leader Cincinnati mais seulement à 3 points d’une place qualificative pour les play-offs.

Mené au repos 0-2 à la suite de deux buts signés Bender Ben (13e, 19e), New York a fait monter au jeu Vanzeir à la reprise. Huit minutes plus tard, l’ancien attaquant de l’Union a conclu de près au premier poteau. Cameron Harper a ensuite marqué le but égalisateur (58e).