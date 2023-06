Semaine Zen chez Action Sud

Action Sud propose du 10 au 14 juillet une semaine ZEN, dans ses installations de Nismes, composée de différents ateliers d’initiation à des activités de bien-être pour le corps et l’esprit. Han-Pan, Do-in, Pilates, journal des Kifs, hortithérapie et bien d’autres activités seront proposées aux participants de 9 h à 15 h. Le but est de faire découvrir et d’inviter le public à oser des activités durant des plages de deux heures.

Lors des derniers spectacles et suite à leurs activités, les membres de l’équipe d’Action-Sud ont constaté les impacts de la période anxiogène vécue dernièrement (Covid et confinement). De nos jours, la société moderne est confrontée à de nombreux facteurs de stress qui affectent la population de manière généralisée. Les causes du stress sont multiples et complexes, résultant d’un ensemble de pressions externes et internes. Les exigences professionnelles élevées, les problèmes financiers, les relations interpersonnelles tendues, la surcharge d’informations et la pression sociale sont autant de sources de stress qui pèsent sur les épaules de nombreuses personnes.