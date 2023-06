La fête au village à Maison Saint-Gérard

Le lendemain, samedi 1er juillet, ce sera le traditionnel jeu de crossage dans les rues du village. Ce sera l’occasion pour petits et grands de s’affronter dans une compétition traditionnelle qui nécessite dextérité et stratégie. Les inscriptions auront lieu de 13h30 à 14h30.

Le comité de la salle a mis au point un programme pour satisfaire les habitants et les sympathisants. La fête débutera le vendredi 30 juin dès 18 heures avec un apéro. Ensuite, vers 20h30, les Beverly Pil’s monteront sur scène pour un concert exceptionnel et déjanté dont ils ont le secret. On a pu voir ces artistes dans la région, notamment à Mettet lors de la Fête de la Musique. Cette fête aura lieu sur le parking de la salle Noss Maujo.

Enfin, le dimanche 2 juillet dès 9 h, selon une tradition récente mais dorénavant bien ancrée, de vieux tracteurs démarreront pour arpenter les rues et chemins de la région, pour le plus grand plaisir des adultes et des enfants. L’accueil pour les participants est prévu dès huit heures. Au menu : assiette apéritive, cochon à la broche et glace de la ferme de la Volée.