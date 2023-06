Nouvelle identité pour le Centre d’Expression et de Créativité de Florennes – Philippeville – Walcourt

Le Centre d’Expression et de Créativité vient de bénéficier d’une nouvelle responsable en la personne de Mme Agnès Marlier, tout récemment désignée à cette fonction. Situé dans cinq lieux étalés sur trois communes, le CEC dispense des ateliers de pratiques artistiques amateurs sur Hemptinne, Florennes, Villers-le-Gambon, Philippeville et, bien sûr, Walcourt. Spécialisée dans les arts plastiques, les arts de la scène et la musique, cette ASBL existe depuis 2009.

Depuis plusieurs années, les Centres culturels partenaires ont l’envie de faire monter en puissance l’activité, la qualité et la notoriété de leurs espaces d’expression artistique et citoyenne. C’est aussi l’ambition que rencontre la nouvelle coordinatrice, une habituée du secteur, animatrice pendant 6 ans au Centre Culturel de Walcourt. Elle précise : « En entrant dans cette nouvelle fonction, l’une de mes premières missions a été de rédiger la stratégie de développement Centre d’Expression et de Créativité et sa vision à cinq ans. Pour moi, le déploiement du CEC garantit la présence d’espaces d’expression où se développent la sensibilité et l’imaginaire des habitants, quel que soit leur âge. » C’est aussi une réelle opportunité de stimuler et de valoriser les innombrables talents locaux et la passion qui les anime.