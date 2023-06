Le Vélo Club Haute Ardenne se féminise !

C’est que la section « Women » prend de l’épaisseur, alors que depuis quelques années, nous n’avions qu’une seule représentante féminine, elles sont actuellement près d’une douzaine à s’être inscrites au club. Cependant comme le dit le présentateur de la météo, pas tout le temps, pas toujours en même temps..., c’est que ces dames doivent souvent arbitrer entre différentes activités.

Il n’y a pas de contraintes rigides pour nos « ladies » qui roulent généralement le dimanche matin sur une distance comprise entre 50 et 80 km, tous les types de vélo sont bienvenus : route, gravel, VTT avec assistance ou non. La moyenne horaire est fonction du groupe et du dénivelé, on s’attend systématiquement aux bifurcations, il n’est pas rare non plus que l’on prenne le temps de prendre un petit café en route. Relax et bonne humeur donc pour cette section qui a pourtant une règle intangible : on reste entre femmes !