Les marches du jeudi à Vielsalm, c’est reparti!

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Bernadette Remacle et Yvette Renard ont mis en pratique un concept simple et efficace : faire connaître les villages qui composent la commune de Vielsalm dans le cadre d’une petite marche abordable pour tous. Cette année, les rendez-vous sont fixés tous les jeudis à 19H du 23 juin au 25 août. Afin de favoriser l’échange et la convivialité, un droit d’entrée de 2,50 € est demandé qui donne droit à une boisson à l’issue de la balade. Comme on a souvent beaucoup à se raconter, il n’est pas exceptionnel d’en commander une seconde, ce qui n’est pas pour déplaire aux diverses associations organisatrices.

Si l’idée est portée par le Syndicat d’initiative, ce sont les organisations locales qui s’occupent de toute la partie matérielle (parcours, salle, aspect festif) et en récoltent les éventuels bénéfices.