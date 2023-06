Un joyau de la Haute-Amblève en pleine transformation

En bordure des Hautes-Fagnes, aux portes d’Ovifat et du célèbre château de Reinhardstein également plébiscité, l’asbl Royal Syndicat d’Initiative de Robertville offre aux visiteurs un cadre exceptionnel alliant nature, détente et activités diversifiées en bordure du Lac. En constante évolution, l’équipe du RSI (photo) a su relever des défis considérables pour continuer à attirer les foules et valoriser la région dans une période post-covid avec un accès désormais limité à 1.500 personnes en même temps.

En 2022, le site de Robertville-les-Bains a accueilli près de 35.000 personnes, témoignant du grand succès des lieux. D’autres visiteurs complémentaires ont également pu profiter de l’accès gratuit pour savourer un verre en terrasse ou faire un tour en pédalo ou bateau électrique sur le lac, créant une atmosphère conviviale et décontractée. L’association a mis à disposition un ponton pour l’initiation et location de Stand-up Paddle. Le club de plongée professionnel Moana y est également présent depuis 50 ans. Paradoxalement, la saison 2023 est menacée par un obstacle inattendu : le changement du rythme scolaire et donc une disponibilité limitée des étudiantes et étudiants motivé.e.s pour travailler sur le site durant l’été. L’appel est désormais lancé ! Parallèlement, le syndicat d’initiative n’a cessé d’investir dans l’amélioration de ses infrastructures. De nouveaux pontons ont été installés, tandis qu’un système de caméras de surveillance a été mis en place à l’entrée et sur le parking. Une tondeuse professionnelle a été acquise pour entretenir les espaces verts, l’isolation phonique de la terrasse et des vestiaires a été complètement revue et optimisée. L’installation d’un chauffage pour la terrasse intérieure et d’un lave et sèche linge, l’ajout d’une deuxième terrasse extérieure « quasi les pieds dans l’eau », système de sécurité des pontons lors des variations de niveaux, trois bornes de recharge pour véhicules électriques, 43 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 17kw sont autant de nouveautés qui ont vu le jour. Dans le souci constant de valoriser le savoir-faire local, des partenariats ont été mis en place avec les entreprises réputées de la région, notamment Huby- Quetsch à Faymonville, Thierry Ledur de Waimes, Play Outdoor de Jalhay et GS Construction à Sourbrodt qui ont effectué ces travaux de main de maitre. Une véritable fierté à (re)découvrir sans tarder. Coté boissons, les brasseries locales et régionales ne sont pas oubliées : Val-Dieu, Lupulus et Gnouf sont disponibles toute la saison. Face à l’avenir, le Royal Syndicat d’Initiative de Robertville ne manque pas d’ambitions. Un projet de rénovation de la cafétéria aux dernières normes AFSCA est envisagé, avec une proposition de friture indépendante et des espaces complètement repensés. Les plans sont déjà réalisés… La privatisation de l’ancienne route vers Malmedy et l’acquisition d’un terrain supplémentaire sont également à l’étude. En partenariat avec la Wallonie et la Commune de Waimes, ces nombreux efforts et projets d’investissement confirment l’engagement de l’association à maintenir Robertville comme une destination privilégiée pour les touristes mais aussi les locaux et régionaux. Avec son cadre naturel exceptionnel, ses aménagements confortables et sa démarche de valorisation des acteurs locaux, le site invite résolument chacun à venir plonger dans le lac, profiter des infrastructures et savourer un moment de détente inoubliable. #localetdebongout.