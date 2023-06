L’Agora Club fête ses 10 ans d’existence à Malmedy

L’Agora Club International est un club pour les anciens membres du Ladies Circle et amis dont la devise est « Donner et Tolérer » – « Service et Tolérance ». Chaque fille devrait avoir la possibilité d’aller à l’école tous les jours. De nombreuses filles en Afrique manquent 3 à 5 jours d’école chaque mois parce qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter des serviettes hygiéniques. La plupart de ces jeunes filles finissent par abandonner complètement l’école. Le projet de l’Agora Club est de fournir des serviettes hygiéniques réutilisables, grâce à ces serviettes Palesa, une solution durable jusqu’à cinq ans est offerte, ce qui correspond à la scolarité d’une fille en Afrique.

Lors de la soirée anniversaire de ses dix ans d’existence, l’Agora Club a également tenu à remettre deux chèques de 3.000 euros ; le premier à Crac’Sathon et le second à People’Place.