Meurtre de Fatlinda Bungu à Herstal: une peine de 30 ans de prison requise contre Shqiprim Avdyli

Au cours de son réquisitoire, le ministère public a fustigé l’attitude de Shqiprim Avdyli, qui ne s’est jamais intégré à la société belge depuis son arrivée en Belgique. Il n’a jamais travaillé légalement et a préféré développer des activités de vente de voitures et de culture de cannabis. «Il a décidé de ne se soumettre à aucune règle et n’a reculé devant rien. La Belgique était pour lui un eldorado, où il ne respectait aucune contrainte pour mener son business parallèle, sans s’intégrer à la société ou à l’effort collectif. Guidé par l’appât du gain, il menait un grand train de vie et faisait sensation alors que sa famille vivait dans une cité sociale», a souligné le substitut.