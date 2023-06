Le Festival Vibrations et Les Estivales vont s’emparer de Malmedy

En 2007, l’Asbl Vibrations et le festival Vibrations voient le jour, avec pour objectif de mettre en avant la culture, les artistes et la région des Cantons de l’Est en proposant un festival entièrement gratuit. Une occasion unique pour de jeunes artistes de faire leur première scène ; certains vont même grâce à cette « vitrine » pouvoir se développer au niveau national et international.

La programmation pour tous les publics

Le Festival présente une mixité musicale convenant à tous : du rock, du pop, du rap, de la variété, de l’électro, du folk, du hip-hop, des tributes, the world, du classique… Pour tous les goûts et tous les âges avec une programmation urbaine et électro, une autre cover et tribute, une pour tous avec des animations pour les enfants et la dernière qui est axée sur la venue de la tête d’affiche : la venue d’Emile avec Images.