L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en représentation exceptionnelle à Spa

Institution de renom, l’orchestre Royal de Chambre de Wallonie présente 130 concerts annuellement dont une vingtaine à l’étranger. Depuis plus de vingt ans, cet orchestre accompagne les demi-finales du Concours Reine Elisabeth. il est le plus ancien orchestre de chambre d’Europe et est régulièrement classé dans le Top 10 des meilleurs orchestres de chambre du monde.

Le 30 juin, l’Orchestre Royal proposera une aventure musicale inédite aux élèves des écoles spadoises. Les élèves auront la chance d’assister à une représentation exclusive d’une composition originale qui met en valeur les talents exceptionnels des musiciens, cette création spécialement conçue transportera les jeunes auditeurs au travers d’un voyage musical interactif et enchanteur. Cette œuvre a été conçue afin de captiver l’imagination des enfants, ; elle mêle la musique et les éléments visuels afin de créer une expérience multidimensionnelle. Les élèves seront plongés dans une histoire fascinante racontée à travers les mélodies envoûtantes et les harmonies vibrantes de l’orchestre. La composition qui est adaptée à la sensibilité des enfants leur permettra de découvrir les différentes sonorités des instruments, d’explorer les émotions transmises par la musique et de développer leur créativité. L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et les écoles spadoises partagent une passion : l’éducation artistique et la promotion de la créativité chez les jeunes. Le spectacle spécial qui va être offert aux jeunes sera l’occasion de développer une appréciation durable pour la musique et de nourrir leur imagination de manière inoubliable. Afin de permettre aux parents de pouvoir vivre une expérience similaire à celle de leurs enfants, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie assurera une représentation dans le cadre des Francofolies de Spa, certes avec un spectacle différent, mais qui suivra la même optique d’ouverture et d’initiation à la musique et à la créativité.