Gesves labellisée «Think Pink»

Le mercredi 7 juin, Martin Van Audenrode bourgmestre de Gesves, a signé une convention avec l’ASBL « Think Pink » en présence des autres membres du Collège communal. « Cette 10ème commune labellisée s’engage contre le cancer du sein par des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de prévention, explique Tiffany Bulteau, porte-parole de l’ASBL « Think Pink ». Ce label accordé pour 3 ans est renouvelable. » « Nous nous engageons à sensibiliser, via nos différents canaux de communication, à l’importance du dépistage du cancer du sein par auto-examen ou via le dépistage organisé, précise-t-on du côté de l’Administration communale de Gesves. Nous comptons bien rendre visible les campagnes organisées par Think Pink et informer les habitants des événements sportifs de Think Pink. »

À Gesves, on mobilisera les citoyens, commerçants et écoles à planifier des actions de soutien de l’engagement communal dans la lutte contre le cancer du sein. Un événement annuel sera organisé sur le territoire gesvois par la Commune au profit de l’ASBL Les bénéfices serviront à la recherche scientifique et/ou à l’aide aux personnes touchées par la maladie. L’entité participera à la campagne des rubans roses en octobre et s’habillera de rose pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Une Race for the Cure sera organisée le 15 octobre prochain. Tout le monde pourra courir ou marcher contre le cancer du sein. Un comité de différents acteurs gesvois assurera le suivi de la charte et l’organisation des différents projets de promotion de cette initiative.

« L’échelon local joue un rôle crucial pour sensibiliser la population à cette maladie qui touche 1 femme sur 8 et 10 500 personnes par an en Belgique, ajoute Tiffany Bulteau. L’an dernier, la Race for Cure a mobilisé 400 participants et a permis de récolter 10 596 € pour la recherche scientifique et les projets de soutien aux personnes touchées par un cancer du sein. » La Belgique détient le record mondial du nombre de cancers du sein : 10 596 cas diagnostiqués en 2020. Ce cancer touche une femme sur 8 et 1 % des malades sont des hommes. C’est le cancer le plus fréquent chez les femmes en Belgique. Les chances de guérison continuent d’augmenter : 9 femmes sur 10 sont guéries après 5 ans. Cependant, une femme sur 3 ne se fait jamais dépister. La prévention et la sensibilisation sont donc des éléments primordiaux pour ne laisser aucune chance au cancer du sein.