À la découverte du «Point Lecture»

Une ludothèque, une bibliothèque, c’est cela le «Point lecture» mais, concrètement, pendant toute l’année, c’est beaucoup plus que cela! Pour connaître toute la richesse du lieu, les responsables du service de la Jeunesse et de la Culture de l’Administration communale de Fernelmont ont convié le grand public pour une grande journée d’activités et de découvertes. Les visiteurs ont même pu participer à une enquête intitulée «une histoire à vivre». Il s’agissait, pour les participants de retrouver les auteurs du vol du document fondateur de la commune.

Les visiteurs ont apprécié les expositions, les contes, les grimages, les jeux anciens et les séances de dédicaces avec des auteurs et illustrateurs, le tout dans une ambiance festive. Parmi les auteurs présents à Fernelmont, Frédéric Ernotte est considéré comme un véritable «barman littéraire». Ce Namurois mélange avec talent les codes du thriller pour surprendre: un ton, une construction narrative millimétrée, une maîtrise des retournements et une bonne dose d’humour noir, le tout servi frappé. Assistant social et journaliste de formation, Frédéric Ernotte compte trois ovnis à son actif: «C’est dans la boîte», «Ne sautez pas!» et «Comme des Mouches».