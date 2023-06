Passation de pouvoir et sang neuf au Lions Club

Au niveau de la présidence, Olivier Hoens, l’un des vétérinaires du Club, cède sa place à Didier Delannoy. Ce dernier, titulaire d’un master en sciences commerciales et de gestion est issu du milieu culturel. Le nouveau président dispose de compétences multiples qu’il a mises au service de différents projets allant de la direction de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut, en développant des relations commerciales avec des professionnels et des privés, en passant par la direction d’un centre culturel.

Enfin, et c’est inédit pour le Club andennais, un couple va être intronisé. Elsa Matagne et Damien Henrard sont de jeunes recrues de choix.

Elsa est professeur de mathématique et d’éducation par la technologie à l’Athénée Royal Meuse-Condroz à Andenne. Elle pratique plusieurs sports. Damien est responsable du magasin Aldi à Andenne et gère une équipe de 15 personnes. Ce qui suppose de sérieuses compétences économiques et un sens des relations humaines. Le jeune homme est animateur scout à Andenne et est actif au sein du comité de son quartier.