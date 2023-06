Deuxième édition de la Journée solidaire à Andenne

Le jeune conseiller communal à l’initiative de l’événement, Jawad Tafrata, était bien sûr ravi de cette réussite. Tout cela au départ d’un tournoi de football, de sixte pour être précis, mais on sait que le football est fédérateur.

Eh bien Jawad veut remettre ça, mais cette fois il va encore frapper plus fort car pour cette deuxième édition, trois clubs de football vont collaborer : Andenne, Petit-Warêt et Sclayn. Encore plus de bénévoles pour une journée encore plus festive et surtout conviviale et solidaire.