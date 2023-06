La camionnette la plus dingue du monde ?

La course de côte la plus célèbre du monde aura lieu ce 25 juin à Pikes Peak, au Colorado (USA). Pour viser le meilleur résultat possible, Ford a revu son SuperVan électrique en profondeur. Alors que la version 4.0 était animée par 4 moteurs, la version 4.2 n’en a plus que 3. La raison ? Réduire le poids, bien évidemment. La puissance diminue ainsi de… 2.000 à 1.400 chevaux, ce qui reste, on l’imagine, toujours bien suffisant pour être performant. Pour la légèreté, il reçoit aussi des jantes en magnésium forgé qui doivent coûter une fortune.

Avez-vous vu cet aileron ?

L’aérodynamique de cette camionnette de compète a également été peaufinée, non pas pour rendre le SuperVan plus discret, mais bien pour lui offrir de l’appui aérodynamique qui permet de le coller au sol dans les virages. Grâce à son aileron arrière, à 240 km/h, le SuperVan 4.2 reçoit un appui de près de 2 tonnes pour le plaquer au sol. Suffisant pour que le pilote français Romain Dumas l’emmène sur la première marche du podium ? Réponse dans 3 jours…