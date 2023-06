Une Citroën C3 électrique à moins de 25.000 € sera présentée en fin d’année

Avec cette annonce, Citroën crée la surprise et devancera VW sur le segment des citadines du segment B à moins de 25.000 €. En termes de proportions, la ë-C3 affichera les mêmes longueur et largeur qu’une C3 à moteur essence, soit 4 mètres de long pour 1,75 mètre de large. Citroën promet une autonomie d’au moins 300 km. Même si des photos ne sont pas encore disponibles, côté stylistique, elle présentera les nouveaux codes Citroën, on l’imagine, avec de nouveaux logos proches de ceux du concept oli (qui illustre cet article).

Thierry Koskas, le nouveau boss de la marque aux chevrons, nous a également parlé du positionnement de Citroën qu’il annonce plus populaire et abordable que jamais mais sans évoquer l’expression « low cost » qui, selon lui, peut avoir une image négative.