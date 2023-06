«Chicago Fire»: une star de la série sur le départ

Alors qu’aux Etats-Unis, la chaîne NBC a achevé, le 24 mai, la diffusion de la 11e saison de «Chicago Fire», c’est la 10e qui nous arrive ce vendredi sur RTL-TVI. Si vous êtes accro à la série, vous avez failli suffoquer à la fin du 16e et ultime épisode de la saison 9 (plus courte pour cause de covid), où plusieurs de nos héros sont en très mauvaise posture.

Il s’agit précisément du lieutenant Kelly Severide (Taylor Kinney), de Joe Cruz (Joe Minoso), Harold Capp (Randy Flagler) et Tony Ferraris (joué par Anthony Ferraris… un vrai pompier!), qui, en voulant sauver les passagers d’un bateau qui vient d’exploser et se met à couler, s’y retrouvent coincés! Ils sont sous l’eau, n’ont plus d’oxygène dans leurs bonbonnes et toutes les issues sont bloquées. Nous ne dévoilerons pas qui s’en sort et qui n’a pas cette chance, mais voici ce qu’a dit Derek Haas, cocréateur et showrunner de la série, à propos de la scène d’ouverture de la saison 10: «Quand ma femme l’a vue, elle a hurlé non!»