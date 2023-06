Exclusif : nous avons testé le multimédia révolutionnaire d’un concept-car Audi !

Grâce à un casque de réalité augmentée, le système amène des surfaces de commande et des écrans, invisibles à l’œil nu, dans le champ de vision de l’utilisateur. La main peut alors suivre intuitivement le regard de l’utilisateur pour contrôler des fonctions du véhicule. Par exemple : en approchant le ciel de toit, une liste de musiques s’est dressée à nous, en 3D. Alors que nous étions en train de changer de musique, les occupants à bord, sans casque de réalité augmentée, nous voyaient faire des gestes dans le vide car rien n’apparait à l’œil nu. Amusant. Idem pour changer la température à bord : notre regard se dirige vers des molettes virtuelles qui se rapprochent alors automatiquement de nous. De la main, nous n’avions plus qu’à saisir la molette virtuelle pour augmenter ou diminuer la température.

Réalité mixte, en voilà une drôle d’expression ! Très simplement, il s’agit d’un contenu virtuel avec une référence spatiale au monde réel, en trois dimensions. Selon Audi, l'activesphere concept est le premier à utiliser cette technologie qui ajoute la dimension de l’interaction à celle de la superposition des mondes réel et numérique. Pas de panique, on va vous expliquer.

L’expérience s’est révélée amusante et intéressante mais Audi et ses développeurs ont encore du boulot pour l’améliorer. Car si l’experience visuelle est un grand succès, les gestes à effectuer doivent être très délicats et précis pour être efficaces. Rappelons que tout ces gestes ont été effectués dans un mode de conduite 100% autonome car effectuer ces opérations en conduisant amènerait beaucoup trop de distractions… Mais on doit l’avouer, les voitures du futur, si elles deviennent réellement un jour autonomes, ouvriront le champ des possibles d’une manière assez phénoménale…