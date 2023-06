«Sans un bruit»: un succès horrifique à rallonge

En 2018, John Krasinski réussissait un grand coup avec le film d’horreur « Sans un bruit », mettant en scène une famille essayant de survivre dans un monde ravagé par des extraterrestres aveugles mais doués d’une ouïe d’une finesse mortelle. Le moindre bruit et c’est la mort assurée. Or la mère de famille (Emily Blunt, aussi épouse de Krasinski à la ville) était sur le point d’accoucher…

En attendant de voir ce que donnera « Sans un bruit 3 », toujours officiellement annoncé pour 2025, dès le printemps prochain arrivera le préquel, « A Quiet Place : Day One », centré sur l’actrice Lupita Nyong’o tentant d’échapper aux monstres aux premiers jours de l’invasion, dans la ville la plus bruyante du monde, New York. S’il a imaginé le script, John Krasinski en a confié la réalisation à Michael Sarnoski (« Pig »). Lui reviendra en 2024 avec l’étrange « Imaginary Friends », où un homme découvre qu’il peut voir les amis imaginaires des gens autour de lui. Et ils ne sont pas tous gentils…