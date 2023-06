Un invité surprise au restaurant: la star présente pour la soirée d’inauguration

Le chanteur français Jean-Pierre Savelli s’invitera à la soirée d’inauguration du nouveau restaurant normand le Sweety ce jeudi 22 juin, indique Paris Normandie. Un grand événement qui devrait attirer les fans de celui qui faisait partie du fameux duo « Peter et Sloane » dans les années 80.

La star de la chanson française est revenue brièvement sur sa carrière, et principalement sur son duo. « C’était une période formidable : ‘Besoin de rien, envie de toi’ a fait un énorme carton dans toute la France et est resté au sommet des hit-parades pendant neuf semaines consécutives ; Le 45 tours s’est écoulé à deux millions d’exemplaires ; 35 ans après on le chante encore », explique Jean-Pierre Savelli.