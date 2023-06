Les orages vont frapper Verviers et sa région ce jeudi: «La situation n’est pas à prendre à la légère» prévient Michael, notre spécialiste météo liégeois

On sera attentif notamment aux principaux centres urbains dont Liège et Verviers sur la trajectoire probable de ces cellules potentiellement diluviennes cet après-midi, entre 12 et 18h. Elles remonteraient depuis le sud-ouest vers le nord-est du plateau ardennais, tout en gagnant de l’activité.

Je vous laisse zieuter l’évolution des précipitations sur l’image ci-jointe entre 6 ce jeudi et minuit le vendredi, par pas de 6h :

Inondations localisées et caves inondées

Pour rappel, en 2021, on avait atteint jusqu’à 270l/m² sur l’ensemble de l’épisode (72h) à Jalhay, la prévision n’est pas aussi extrême mais comme je vous l’explique dans ce billet-là où on dépassera ponctuellement les 50l/m² en 24h, on pourra craindre des inondations très localisées et des caves inondées.

Si un orage très pluvieux frappe une tête de bassin ardennais il faudra s’attendre à des inondations très brèves mais potentiellement intenses le long des ruisseaux et rivières du/des bassin(s) en question. D’autant plus si un/des barrages ne se trouvent pas sur le cours d’eau pour faire tampon…

En dehors de ça, vu le passage du minimum dépressionnaire sur le sud-est du pays, le flux pivotera de l’est-nord-est en matinée vers le nord-ouest à ouest-nord-ouest dans l’après-midi avec une moyenne de 30 à 50km/h en pointes. Cependant, dans les plus fortes ondées les rafales pourront atteindre potentiellement jusqu’à 80-90km/h.

Pour ce qui est de la couleur du ciel, elle sera évidemment grise pour une grande partie voire toute la journée sur une large portion centrale du pays. Sur l’extrême ouest le temps restera sec et on conservera un ciel laiteux mais lumineux. C’est d’ailleurs sur ces régions qu’on aura les maxima avec de 20 à 24ºC. Sur l’est et le relief, on aura temporairement des embellies dans l’après-midi, timides, mais gare aux puissantes ondées orageuses qui suivront.

Les maxima iront de 17 à 22ºC sur le reste du pays.

Pour le reste de la semaine on garde la même tendance que dans le bulletin de dimanche dernier avec cette nette amélioration et ces températures qui remonteront aussi vite qu’elles sont descendues.

En espérant que ce passage pluvieux devienne rapidement un mauvais souvenir ou une prévision un peu trop pessimiste. En attendant, je vous invite à la partager à vos proches ou à réagir à celle-ci si elle vous aide à appréhender la situation.

Merci pour votre confiance et à tout-à-l’heure pour le suivi.