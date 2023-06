L’abonnement 65+ ans de la Stib passe à 12 euros dès le 1er juillet

12 euros par an, soit 1 euro par mois, c’est le prix que les habitants de la Région bruxelloise de plus de 65 ans payeront à partir du 1er juillet pour un abonnement annuel de la Stib. Ce tarif préférentiel, leur offre un accès illimité à l’ensemble du réseau Stib. Le 1er juillet 2021, le gouvernement bruxellois a diminué le prix de l’abonnement scolaire pour les jeunes de 12 à 24 ans, de 50 à 12€ par an. Depuis le 1er février 2022, tous les jeunes Bruxellois de moins de 25 ans (scolarisés ou non) bénéficient, du même tarif préférentiel.

« Après les jeunes, nous accordons également aux 65 ans et plus un tarif très avantageux. Nous avons constaté une forte augmentation des abonnements pour les jeunes. Nous pensons que cela aura aujourd’hui un résultat similaire pour les plus de 65 ans, pour qui la marche ou le vélo ne sont pas toujours une option », commente Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité.

C’est maintenant au tour des 65 ans et plus, habitant en Région bruxelloise, de bénéficier d’un accès illimité pendant un an au réseau de la Stib pour 12 euros. L’abonnement annuel Stib 65+, au prix de 60 euros, reste disponible pour les non-Bruxellois.

Cette mesure décidée et financée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pour objectif de permettre aux seniors de se déplacer plus facilement dans la ville et d’ainsi participer activement à la vie sociale et culturelle de Bruxelles. Une manière de les inciter encore davantage à utiliser les transports publics et à laisser la voiture au garage. En 2022, la Stib a vendu 54.375 abonnements 65+ dont 46.209 à des seniors bruxellois.