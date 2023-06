«Le roi et vous»: 10 ans de règne de Philippe, ce roi proche des gens

Le 21 juillet, la fête nationale aura certainement une saveur différente des autres années pour le roi Philippe : il y aura exactement dix ans qu’il succédait à son père, Albert II. Si, à la mort de son oncle le roi Baudouin, en 1993, beaucoup estimaient qu’il n’était pas prêt pour monter sur le trône, en 2013, la question ne se posait plus vraiment. Et si certains avaient encore des doutes sur sa capacité à régner, les dernières réticences ont été assez vite balayées. Certes, Philippe restera toujours ce qu’il est. Un homme plus timoré que son père, parfois un peu gauche et trop raide lorsqu’il doit s’exprimer en public, manquant parfois de spontanéité dans ses allocutions (notamment ses discours de Noël et de fête nationale, assez ampoulés), mais à côté de ça, il a montré qu’il avait l’étoffe d’un souverain, secondé en ça par son atout numéro 1, la reine Mathilde.

Même s’il y a eu quelques crispations (notamment avec son propre père), Philippe a ainsi réussi à surmonter les différentes crises qui ont émaillé ses dix ans de règne, que ce soit la formation du gouvernement, la résolution de l’affaire Delphine Boël (qui a trouvé sa place au sein de la famille royale après le verdict de la justice), les attentats de Bruxelles, la pandémie du covid… À chaque fois, il s’est montré à la hauteur de ce qu’on attendait de lui. On l’a découvert également sportif (ce qui lui vaudra récemment trois côtes cassées en pratiquant le kitesurf) ou capable de se prêter à de vraies mises en scène au second degré (en jouant le coach des Diables Rouges avant le Mondial au Qatar).