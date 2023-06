«Il y a de fortes chances que nous en voyions beaucoup plus»: la Belgique se prépare à les voir arriver en masse à partir du 1er juillet

Selon les informations du Belang van Limburg, l’essence coûtera environ 17 centimes de plus le litre et le diesel 12 centimes de plus. Une augmentation considérable, qui poussera certainement les Hollandais à venir jusqu’à la frontière belge pour faire le plein. « Il y a de fortes chances que nous voyions beaucoup plus de Néerlandais faire le plein chez nous à partir du 1er juillet », explique Johan Mattart, de la fédération sectorielle Brafco.

Dès le premier juillet, vous risquez sans doute de croiser beaucoup de voitures immatriculées aux Pays-Bas à proximité des pompes à essence belges. La raison ? Le prix de l’essence et du diesel va fortement augmenter à cause d’une augmentation des droits d’accise.

« Une augmentation de prix de 15 cents le litre est déjà considérable. Les Pays-Bas sont, bien sûr, un leader depuis un certain temps en termes d’accises sur l’essence. Ce qui freinera quelque peu l’afflux, c’est le fait que la différence ne se fait qu’avec l’essence, et beaucoup moins avec le diesel. Ensuite, vous vous retrouvez principalement avec des voitures plus petites ou des hybrides et la différence pour un réservoir plein est plus petite. Et donc cela ne vaut pas un grand détour », ajoute Johan Mattart.