Sarah et Terry partent en lune de miel avec TUI et se retrouvent dans «l’hôtel de l’horreur»: «C’était terrifiant, surtout pour les enfants» (photo)

C’est dans l’hôtel Rixos Sungate à Antalya que les deux jeunes mariés se sont rendus le 29 mai dernier avec leurs enfants Ashton, 11 ans et Imogen, sept mois. Moins de 24 heures après leur arrivée, Sarah a commencé à se sentir mal. Elle souffrait de diarrhée, de crampes d’estomac, de sueurs et de vomissements. La jeune femme a fini par se déshydrater et a eu beaucoup de difficultés à allaiter Imogen.

Terry, 35 ans et Sarah Hawkins, 32 ans, devaient partir pour leur lune de miel de rêve en Turquie avec TUI, mais rien ne s’est passé comme prévu pour le couple. Selon les informations du Mirror, Sarah et Terry faisaient partie d’un groupe de touristes qui sont tombés malades en arrivant dans le complexe cinq étoiles où ils devaient passer leurs vacances.

Le soir-même, Terry a commencé lui aussi à se sentir mal. Un médecin est venu rendre visite au couple et leur a prescrit des antibiotiques. Sarah a été mise sous perfusion intraveineuse. Inquiets que leurs enfants tombent à leur tour malade, Sarah et Terry ont dû prendre la triste décision de rentrer chez eux au Royaume-Uni. Une fois chez eux, Terry et Sarah ont consulté leur médecin généraliste.

Et une fois rentrés chez eux, la situation ne s’est pas améliorée pour Terry et Sarah. « Nous n’allons toujours pas bien, et nous sommes tellement en colère et contrariés par ce que nous avons vécu », raconte Terry. Et les deux Britanniques étaient loin d’être les seuls à être tombés malades parmi les clients. Le couple, tout comme d’autres vacanciers, a pris un avocat afin d’intenter une action en justice.

Liam Garnett, un habitant de Manchester, a eu la même mésaventure quand il s’est rendu à l’hôtel Rixos Sungate d’Antalya en avril dernier. Sa femme et ses deux enfants ont également été malades. Une fois rentré chez lui, il a passé des examens et il a été testé positif à la salmonelle. En tout, plus de 130 vacanciers, dont plus de 50 enfants, seraient tombés malades à l’hôtel cinq étoiles et auraient pris des avocats.