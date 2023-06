Le Belem, l’une des stars de l’Armada de Rouen, transportera la flamme olympique des JO de Paris 2024

Partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques et parrain du Relais de la Flamme de Paris 2024, la Caisse d’Épargne a choisi le Belem, splendide trois-mâts dont elle est le principal mécène, et le décor à la fois populaire et festif de l’Armada de Rouen 2023 pour lancer un nouveau programme d’insertion.

« Ils seront nos éclaireurs et vont participer à un événement unique, une véritable odyssée. Comment ne pas se réjouir de participer à un programme qui va permettre de faire vivre une expérience extraordinaire à une trentaine de jeunes Normands lors de leur stage et plus extraordinaire encore à celui ou celle qui sera sélectionné pour aller chercher en Grèce la flamme et la rapporter en France à bord du Belem qui naviguera en Méditerranée », a annoncé Bruno Goré à bord du voilier à coque d’acier, construit pour le commerce du cacao entre le Brésil et Nantes – son port d’attache – en 1896.

Un programme qui prolonge des actions de fonds pour l’insertion professionnelle de jeunes adultes par la voile. « Des actions menées avec l’AFDAM – Fécamp Vieux Gréements et CVSAE, le club de voile de Saint-Aubin-lès-Elbeuf », rappelle le président du directoire de la Caisse d’Épargne de Normandie.

Le Belem sélectionné pour aller chercher la flamme olympique à Athènes

Jusqu’à la fin 2023 et le premier trimestre 2024, les 15 Caisses d’Épargne régionales proposent un stage d’un à deux jours à bord du Belem pour des jeunes issus des quartiers prioritaires, dans le cadre d’une coopération avec des associations de chacun des territoires. À l’issue de chaque stage, un jeune sera choisi et constituera l’équipe des 15 éclaireurs régionaux, qui accompagneront la flamme olympique du Pirée à Marseille.

Prêts à reprendre le large

« Cette idée est en parfaite cohérence avec la volonté de Paris 2024 d’ouvrir grand les jeux, de les ouvrir à tous les Français, à toute la jeunesse et de l’encourager à la pratique sportive. Ce programme illustre les valeurs que nous avons en partage et font la force de notre partenariat : engagement, diversité et solidarité », commente Delphine Moulin, directrice du Relais de la Flamme et des célébrations des JO de Paris 2024.

La Caisse d'Epargne de Normandie lance Ambition jeunes 2023

Invités par la Caisse d’Épargne à bord du Belem et sur les quais de Rouen pour vivre la fête de l’Armada, plusieurs jeunes ont témoigné du formidable ciment et de l’école de la vie que constituent les stages à bord. « Jamais on aurait pensé vivre un truc pareil ! », soufflent Matthieu et Tony, deux adolescents prêts à reprendre le large.

Le voilier n’ira pas jusqu’à Paris

En 2012, le Belem était ancré sur la Tamise pour les JO de Londres. Celles et ceux qui rêvaient de voir le splendide trois-mâts à phare carré remonter jusqu’à Paris pour être l’une des stars de la Seine et jouer les premiers rôles aux JO de 2024 vont être bien déçus. Pour franchir le pont Guillaume-le-Conquérant à Rouen, remonter le fleuve et ses boucles jusqu’à la capitale, il aurait fallu démâter le navire. Exercice très délicat. Ce que n’a pas voulu faire la fondation Belem, qui avance de nombreux autres engagements, notamment Brest 2024.