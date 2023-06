Délégation Iranienne à Bruxelles: «Chaque jour qui passe rend la démission d’Hadja Lahbib plus dur à gérer», analyse le politologue Pascal Delwit

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi matin, le PS et Ecolo consultaient leurs groupes quant à la position à tenir face à Hadja Lahbib lors de la plénière de l’après-midi. Après la commission des Relations extérieures à la Chambre ce mercredi, la place de la ministre libérale des Affaires étrangères au sein du gouvernement était plus que jamais menacée malgré le soutien affiché d’Alexander De Croo. « En toute bonne logique que Hadja Lahbib aurait déjà dû démissionner, compte tenu des choses inacceptables qu’elle a dites ce mercredi et des erreurs commises. Chaque jour qui passe rend sa démission plus dure à gérer. Le MR a lié le sort de sa ministre à celui du Premier ministre », observe Pascal Delwit du Centre d’étude de la vie politique de l’ULB.