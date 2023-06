«Je commençais à me faire une raison»: Ève Angeli annonce être enceinte à 42 ans et dévoile son baby-bump (photo)

Ce mercredi soir, Ève Angeli a partagé une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. À 42 ans, la chanteuse a révélé attendre un heureux événement. « Je célèbre aussi la vie qui grandit en moi depuis quelques mois », écrit-elle, en légende d’une photo qui dévoile son baby-bump.

« Je désirais cette maternité depuis tant d’années que je commençais à me faire une raison et finalement je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent. Merci la vie, je suis pleine de gratitude envers le destin et j’espère que vous partagerez aussi ma grande joie », poursuit-elle.