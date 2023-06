Nouveau design et plus de clarté pour les écrans de la gare de Nivelles (photos)

Ce nouveau design offre deux avantages : il donne des infos complémentaires aux voyageurs et est plus lisible. Il concerne tous les écrans de la gare : sur les quais, dans le couloir sous-voies ou dans la salle d’attente. Il répond aussi aux besoins des voyageurs exprimés dans des enquêtes et lors d’interviews à différents stades du développement du projet.

Les écrans seront lisibles à une plus grande distance, notamment grâce à la répartition de l’info sur l’écran et à un meilleur contraste.

Le prochain train qui arrivera juste après sur la même voie sera également affiché sur les écrans installés sur les quais. Et dans une seconde phase, le changement de voie sera aussi affiché plus longtemps au bas de l'écran à la place de l’annonce du prochain train.

Le design se veut aussi plus intuitif avec une ligne pour chaque train, une colonne par type d’information et une couleur identique pour la destination. Un avantage non négligeable pour les personnes malvoyantes ou pour les gares fortement fréquentées. Il est également plus similaire aux designs rencontrés dans les pays voisins, ce qui facilite la reconnaissance pour les touristes.