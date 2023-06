Une vache embourbée près du lac de Robertville: elle a dû être euthanasiée

Lire aussi Photovoltaïque: découvrez le nombre de décrochages dans nos communes en 2022

« Après avoir contacté police, pompiers et le bourgmestre qui est venu sur site, le fermier était également là et a dû euthanasier la vache car elle avait les pattes cassées et souffrait énormément. Le veau va bien et veut rester à côté de sa mère, impossible de l’attraper. La vache sera évacuée demain (NDLR : ce jeudi) », précise un internaute.