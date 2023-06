Intempéries: la phase communale du Plan d’urgence lancée à Namur (vidéo)

Afin d’assurer la réaction la plus efficace et coordonnée des différents services de secours et services communaux, le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a déclenché ce jeudi matin la phase communale du Plan d’urgence.

Lire aussi David Dehenauw confirme le pire: «Nous lançons l’alerte rouge pour la province de Namur», la phase provinciale de gestion de crise déclenchée

La population est invitée à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence, notamment lors de ses déplacements, voire de limiter ses déplacements au strict nécessaire et à prendre les mesures de prévention suivantes: fermer ses portes et fenêtres, rentrer les animaux de compagnie, garer les voitures dans des lieux sécurités, rentrer ou attacher le mobilier de jardin, ainsi que se prémunir contre tout risque de coulées de boue ou inondations.