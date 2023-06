Thomas Pesquet cash sur sa vie privée dans «Les rencontres du Papotin»: «Je ne serai jamais papa»

Depuis ses deux missions spatiales, on l’a vu beaucoup, Thomas Pesquet. On l’a entendu beaucoup, raconter à quoi servent les expériences menées à bord de l’ISS, en faire la visite guidée, et on en passe… Répondre aux questions, il en a l’habitude aussi. Être d’humeur égale, garder son impassibilité, anticiper ce qu’on vous demandera, il est entraîné pour cela, il a été recruté pour cela.

Il a l’habitude de parler, de donner un message clair, d’expliquer des concepts scientifiques avec des mots à la portée d’un enfant. Il est entraîné pour cela, il a été recruté par l’ESA pour cela. Qu’il soit un excellent communicant fait qu’il est l’astronaute le plus populaire de France et de Navarre. Très bon client pour les médias, pédagogue comme on en rêve, les classes, les instituts, la presse se l’arrachent.

Mais là, face aux interrogations qui traversent l’esprit des journalistes atypiques de la rédaction du Papotin et qu’ils expriment sans filtre, pour la première fois, eh bien, Thomas Pesquet a été déstabilisé. Oh, c’est subtil, il faut être observateur pour distinguer ce léger frémissement dans le visage, cette fugace seconde de panique dans le regard.

Pourquoi ? Parce que les Papotins l’ont poussé dans un recoin de sa vie qu’il tient bien cadenassé, là où se logent ses sentiments. Se livrer sur sa famille, ses peurs, sa relation avec sa compagne qu’il ne voit que deux fois par mois pour cause de métiers prenants, lui si discret et pudique, n’est pas rodé à l’exercice, ni candidat.

Entre malaise et culpabilité

Et c’est justement pour cette raison que ce dernier épisode de ce programme est très riche. On ne peut pas le regarder sans un sourire tant la candeur, la fraîcheur, la spontanéité des Papotins sont touchantes. On ne peut pas le regarder sans intérêt pour le contenu. Finalement, la cuirasse de perfection de Thomas Pesquet se craquelle. À l’issue de cette demi-heure, il ressort plus humain. Il avoue ses difficultés, non pas celles physiques d’un corps qui retrouve la gravité de la Terre après des mois en apesanteur, mais celles, relationnelles, qu’occasionne une vocation comme la sienne. Revenir sur le plancher des vaches, c’est aussi tenter de se refaire une place dans la vie de vos proches qui ont pris le pli de vivre sans vous, confie-t-il en substance.

« Et puis, le décollage de la navette spatiale est plus impressionnant pour ceux qui y assistent que nous qui sommes à l’intérieur. Ma maman a eu très peur pour moi et moi je m’en suis voulu, je me suis dit que j’étais égoïste de vouloir vivre cette aventure », est une autre déclaration forte à retenir de cette rencontre.

Et comme la personnalité de l’astronaute a plus intéressé son auditoire que son métier, on apprend pourquoi il ne sera jamais papa. Réponse : « Parce qu’il serait impossible pour moi de laisser la charge entière des enfants à ma femme alors que moi je continuerais à partir dans l’espace. Et pourquoi ce serait à elle de renoncer à son travail pour s’en occuper ? » Sur cette note féministe, espérons, comme 12 millions de téléspectateurs français, que cette émission revienne à la rentrée !