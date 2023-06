L’annonce de fortes précipitations fait frémir la vallée de la Vesdre: tout est sous contrôle au niveau de la direction des barrages

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les fortes pluies et orages violents annoncés pour ce jeudi après-midi font frémir les habitants de la vallée de la Vesdre, et plus largement tous ceux vivants dans des zones précédemment inondées. L’IRM annonce tout de même des cumuls locaux supérieurs à 100 mm sur une période de 24 heures ou supérieurs à 60mm en 6 heures de temps. EN 2021, à Jalhay, on avait enregistré 271mm…

Du coup, bon nombre d’entre eux ont le regard braqué sur les cours d’eau et les barrages.