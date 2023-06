La Belgique touchée par les intempéries: le pays se prépare au pire, «la situation sera potentiellement problématique»

Ce jeudi, un système dépressionnaire actif traversera notre pays. L’est et le centre du pays seront les régions les plus concernées, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu’une possibilité de développement de cellules orageuses. Le risque d’importants cumuls de précipitations est donc significatif sur ces régions. Sur le nord-ouest du pays, les quantités de précipitations seront moins importantes et le temps restera même sec sur la frange littorale. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés, sous un vent généralement modéré, d’abord souvent de nord à nord-est, puis de nord à nord-ouest. Nous attendons des cumuls pouvant atteindre (en mm ou l/m²) : Est/Sud-Est de la province d’Anvers : 20-50 Est du Brabant Wallon/Flamand : 30-60 Limbourg : 40-100 Est du Hainaut : 30-70 Liège : 50-100 Namur : 50-115 Luxembourg : 30-80 Les quantités les plus importantes seront le résultat de pluies durables au sein desquelles se formeront de fortes cellules orageuses, particulièrement sur une zone comprise entre la province de Namur, l’ouest de la province de Liège et une partie de la province de Limbourg (bien que ce zonage puisse quelque peu évoluer).

de videos Alerte rouge en province de Namur Un code de niveau rouge a donc été décidé pour la province de Namur où il pourra localement tomber plus de 60 mm en 6h de temps ou plus de 100 mm sur une période de 24h. Ces conditions pourront également être atteintes sur l’ouest de la province de Liège et une partie de la province de Limbourg, à une échelle plus restreinte. Sous les cellules orageuses les plus vigoureuses, des bourrasques de vent seront possibles. Pour information : nous observons habituellement des cumuls de l’ordre de 70 mm en un mois (100 mm dans les Hautes-Fagnes).

Lire aussi Intempéries: la phase provinciale de gestion de crise déclenchée dans le Namurois (vidéo) Le Gouverneur de la province de Namur Denis Mathen a annoncé que la phase provinciale de gestion de crise était déclenchée. Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a lui aussi déclenché la phase communale du Plan d’urgence.

« La situation n’est pas à prendre à la légère » « La situation sera potentiellement problématique aujourd’hui », c’est ce que nous annonce Michael, notre spécialiste liégeois d’Info Météo. Des pointes de 80 à 120l/m² d’eau sont attendus à Liège cette après-midi. Lire aussi Les orages vont frapper Liège et sa région ce jeudi: «La situation n’est pas à prendre à la légère» prévient Michael, notre spécialiste météo liégeois « En raison des prévisions de l’IRM, les parcs et cimetières de la ville de Liège seront fermés, dès cette fin de matinée, toute la journée », indique de son côté la police de Liège. « La cellule intempéries de la ville de Liège, en contact permanent avec les différents services, est activée et reste vigilante. ». La vallée de la Vesdre frémit Les pluies diluviennes et violents orages qui vont frapper notre pays ravivent de mauvais souvenirs dans la vallée de la Vesdre et engendrent des craintes. La direction des barrages/réservoirs wallons se veut rassurante. « On a reçu les prévisions, depuis 2-3 jours, annonçant des fortes pluies », indique Christophe Grifgnée, à la tête de la direction des barrages-réservoirs wallons. Des mesures préventives ont donc été prises, même si la situation et bien différentes de celle de 2021 où il avait plu en continu les semaines précédant les inondations. Lire aussi L’annonce de fortes précipitations fait frémir la vallée de la Vesdre: tout est sous contrôle au niveau de la direction des barrages « On avait de la place étant donné que nous sommes dans une année relativement sèche, confirme le directeur, mais les turbinages sont passés au maximum pour dégager encore de la place. » Ainsi au barrage d’Eupen, on restitue 3,5 m3 par seconde, et à la Gileppe on est à 1,6 m3 par seconde. Pour rappel, pendant les inondations le barrage d’Eupen avait liquidé jusqu’à 193 m³/s.