«Sans Pitié»: le jeu de société pour les gens drôles et… gentils!

Tantôt plutôt cash tantôt plutôt soft, ce jeu de société se décline en trois versions que sont « Sans Pitié », « Sans Pitié – La Double peine » et « Sans Pitié – La Retenue ». C’est cette dernière que nous avons eu l’occasion de tester en avant-première.

Lancé il y a peu par ATM Gaming, une start-up française à qui l’on doit également le célèbre « Juduku », le jeu « Sans Pitié – La Retenue » est un concept qui se rapproche fortement de son grand frère « Blanc Manger Coco ». Ici aussi, votre mission est de former les phrases qui amuseront le plus la galerie.

Exit les blagues salaces ou la raillerie, ce jeu de société se veut avant tout familial et bon enfant. Tout le monde peut donc y participer et, ce, dès l’âge de 12 ans. Vous ne risquez donc malheureusement pas d’y trouver votre compte si vous avez un faible pour les phrases touchy…

Néanmoins, la seule contrainte – si tenté qu’il y en ait une – est d’être au minimum trois joueurs et au maximum dix. Soit de quoi passer une soirée sympathique entouré de ses amis et/ou de sa famille ! Comptez entre 15 et 45 minutes de jeu selon votre rapidité ou votre envie de faire durer le plaisir.

Enfin, fabriqué en Europe, ce jeu se veut également « ecofriendly », soit respectueux de l’environnement. Les cartes sont faites en papier écoresponsable et une part des bénéfices de la société est reversée à des associations caritatives.

Le fonctionnement

Le jeu se compose de deux types de cartes : d’un côté les cartes noires, de l’autre les cartes roses. Les joueurs prennent chacun douze cartes noires tandis que les cartes roses sont placées en pile au centre de la table.

À chaque tour, un joueur pioche une carte rose et la lit à haute voix à l’ensemble des participants. « Bonjour Madame, votre fils a mordu un camarade » ; « Votre article est une contrefaçon, merci de me rembourser ! » ou encore « Tous les coiffeurs sont chauves, ce n’est pas très rassurant ». Autant de phrases, de SMS ou de message « Winted » auxquels l’ensemble des joueurs doit trouver, armé de leur main, la réponse qui sera la plus drôle aux yeux du maître du jeu.

« On t’avait dit de faire attention au petit Titouan », « Tu te calmes Jean-Michel ! », « Tu es gentille mais tu es moche », « Bah ouais logique eheh »… Que choisiriez-vous comme réponse ?

Une fois votre carte choisie, chacun dépose la sienne face cachée au centre de la table. Le maître du jeu est alors chargé de les mélanger et ensuite d’élire la carte qu’il estime être la meilleure. Le joueur qu’il désigne gagne un point !

Chacun pioche à nouveau une carte afin de toujours en avoir douze et le jeu peut reprendre avec le maître suivant jusqu’à ce que l’un des joueurs totalise 7 points. Libre à vous, évidemment, d’arrêter la partie quand cela vous convient.

Dès lors, si l’on devait conclure, « Sans Pitié – La Retenue » permet de passer un moment sympathique et convivial. C’est un jeu simple, qui ne nécessite pas de conditions particulières et encore moins de réflexion ! Bref, de quoi se changer les idées en toute simplicité.