Domenico Tedesco va-t-il se passer de Thibaut Courtois chez les Diables rouges? «Il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles»

Mais, du haut de ses 37 ans, l’entraîneur italo-allemand, n’a pas peur de prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Surtout lorsque le débat tourne autour du brassard de capitaine. Lors de son passage à Schalke, il n’avait pas hésité à le retirer du bras de Benedikt Höwedes, légende du club, avant de le retirer du terrain pour le prier d’aller s’asseoir sur le banc. Il avait jugé, à l’issue des matches de préparation, que l’équipe était plus forte sans Höwedes, jugé irremplaçable avant l’arrivée du jeune entraîneur…

Thibaut Courtois doit-il encore être appelé par Domenico Tedesco chez les Diables rouges, après avoir quitté la sélection avant le match contre l’Estonie ? La décision du sélectionneur national s’annonce délicate car Tedesco espère pouvoir compter sur le meilleur gardien du monde, et un des cadres de son équipe, pour tracer le chemin qui doit mener les Diables vers l’Euro en Allemagne, dans un peu moins d’un an.

Un premier « brassard-gate » qui avait été suivi d’un second, à peine douze mois plus tard, lorsque Tedesco avait retiré le petit bout de tissu à Ralf Fährmann, successeurs de Höwedes dans la fonction. « Domenico n’a pas peur de prendre des décisions difficiles », pointe Christian Heidel, son ancien directeur sportif à Schalke. « Il ne regarde pas les noms. C’est sa force : il crée une certaine dynamique au sein d’un groupe de joueurs en traitant tout le monde sur un pied d’égalité. Mais c’est aussi sa faiblesse : on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Les ego ont leur propre manuel. » Tedesco trouvera-t-il celui de Courtois ? Réponse attendue d’ici le retour des Diables, en septembre…