TotalEnergies déploie à Braine-l’Alleud le premier réseau public de recharge pour véhicules électriques en Wallonie

Le contrat, d’une durée de dix ans comprend l’installation, l’exploitation et la maintenance des bornes. La compagnie déploiera 48 points de recharge AC (22 kVA) et 4 points de recharge DC (120 kW) alimentés en électricité renouvelable. L’installation des premières bornes de recharge est prévue pour le troisième trimestre 2023.

« Nous sommes heureux de contribuer à rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre en Wallonie », souligne Stefaan De Ganck, directeur général de TotalEnergies Charging Solutions Belgium. « TotalEnergies est résolument engagée dans le développement de la mobilité électrique en Belgique en développant un réseau d’infrastructures de recharge sur la voie publique, en entreprise et chez les particuliers. Nous nous engageons à offrir une expérience client et des services de recharge associés qui répondent aux attentes des utilisateurs. »