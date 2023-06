La jambe d’un bébé fracturée, ses deux parents blessés lors d’une dispute familiale à Hoeilaart: «On ne sait pas encore exactement ce qui s’est passé la nuit dernière»

« On ne sait pas encore exactement ce qui s’est passé la nuit dernière », a déclaré Sabine Lievens, porte-parole du parquet. « Les résidents ont été transportés à l’hôpital pour y recevoir des soins et, compte tenu de leur hospitalisation, personne ne peut être interrogé pour le moment. Le parquet a désigné un médecin légiste et selon ce dernier, le pronostic est bon, personne n’est en danger de mort. Sur place, les prélèvements et les analyses nécessaires ont été effectués.