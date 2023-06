Carrie retrouve un ancien grand amour et Miranda… le célibat: nous avons vu sept épisodes de la saison 2 d’«And Just Like That…» Alors que « Sex and the City » vient de fêter ses 25 ans, les New Yorkaises les plus connues de la planète sont de retour sur les écrans. Dans quel état ? On a tous les détails pour vous ! Cinquante-cinq ans, et alors? Ces trois-là continuent à vivre comme si elles en avaient vingt! - HBO Max

Par Jean-Philippe Darquenne pour Ciné Télé Revue

Carrie, Miranda, Charlotte et leurs copines sont de retour ! Ce jeudi 22 juin, le service de streaming américain Max lance les deux premiers épisodes de la saison 2 de « And Just Like That… », reboot de « Sex And The City », qui a fêté ses 25 ans ce 6 juin. « And Just Like That… » est arrivé en décembre 2021 aux Etats-Unis, remettant en lumière les New-Yorkaises les plus branchées de la planète, et désormais quinquagénaires. Mais comme Miranda le dit à Carrie au cours de cette nouvelle saison, il n’y a aucune raison qu’elles ne continuent pas à profiter un max de leur belle vie et ses plaisirs, à commencer par le sexe et les romances ! Comme « Sex and the City » en son temps, « And Just Like That… » montre des femmes bien dans leur peau et leur époque, et très à l’aise financièrement. Elles ne sont donc pas à l’image de toutes les femmes, mais en inspirent beaucoup, même si, pour pas mal de critiques, elles sont insupportables car égocentriques et trop gâtées par l’existence. Nous ne nions pas ça, mais nous avons quand même trouvé hyper-plaisante cette deuxième saison, dont nous avons vu sept épisodes sur onze. Donc nous n’avons pas vu celui qui marque le « retour » de Samantha Jones (Kim Cattrall) dans l’univers « Sex and the City ». Son personnage vit maintenant à Londres mais on le « retrouve » au téléphone avec sa vieille copine Carrie, dont l’interprète, Sarah Jessica Parker, est la raison pour laquelle Cattrall a quitté ce même univers. Les deux femmes sont brouillées depuis au moins sept ans. Dommage !

Vous allez le constater, ce sont encore des petits soucis bien dérisoires qu’ont ces « nanas » dans ces nouveaux épisodes, dont nous révélons le contenu dans les lignes qui suivent. Si vous préférez attendre leur arrivée sur Be TV, nous vous conseillons donc d’arrêter votre lecture ici. Mais ce que vous pouvez savoir, c’est que cette saison 2 s’ouvre sur les notes de « Private Dancer » de Tina Turner, hommage de la série à cette femme d’exception !

Lire aussi «And just like that»: Carrie Bradshaw, de retour… en larmes!

Miranda : incarnée par Cynthia Nixon, qui a réalisé le 5e épisode, la rousse s’est installée à Los Angeles avec son nouvel amour, Che, qui est non-binaire et incarnés par Sara Ramirez. Che prépare sa propre sitcom, et veut que Tony Danza, l’inoubliable Tony de « Madame est servie », joue son père. Mais le hic, c’est qu’il n’est pas mexicain mais italien. Finalement, une solution est trouvée, et c’est l’occasion pour les fans d’« And Just Like That… » de revoir, brièvement, le sympathique comédien. Dans la cité des anges, Miranda, qui s’exhibe seins nus à un moment, se sent délaissée et va nettoyer des plages avec des bénévoles. Là, elle perd son téléphone et c’est un certain Lyle qui vient la chercher. Il est toujours le mari de Che, ce qu’elle ignorait complètement, et est campé par le sexy Oliver Hudson, fils de Goldie Hawn et Bill Hudson. Plus tard, à New York, Che, Lyle et Miranda commencent à coucher ensemble… Finalement, la relation de Che – dont la sitcom est un four – et Miranda s’achève. Cette dernière, qui cohabite avec son ex Steve (David Eigenberg) et leur fils Brady, retrouve sa liberté avec joie et a un rendez-vous galant, le 14 février, avec une femme férue de littérature. Mais ce qu’elle croyait être un beau feu d’artifice vire au pétard mouillé… au pipi de chat !

Lire aussi «Les feux de l’amour» a fêté ses 50 ans au festival de Télévision de Monte-Carlo: les invités d’«Ici tout commence» et «Danse avec les stars» ont enflammé la piste (photos et vidéo)

Charlotte : Dans cette nouvelle saison, la candide petite bourgeoise incarnée par Kristin Davis est très occupée avec ses… enfants ! Sa fille biologique Rose (Alexa Swinton), qui est non-binaire et se fait appeler Rock, désormais, décroche un job de mannequin pour Ralph Lauren, et du coup, la voilà qui se transforme en agent ! Mais ses efforts n’empêchent pas à son rejeton de jeter rapidement l’éponge ! Par ailleurs, sa fille Lily (Cathy Ang) grandit, impose de plus en plus son talent de compositrice et de chanteuse de chansons existentielles, et veut passer à l’acte avec son petit ami. Mais le jour J, elle se rend compte qu’elle n’a pas de préservatifs, et Charlotte arpente tout New York sous une neige épaisse pour lui en trouver. Mais quand cette mère courage et trop dévouée croit vivre ses derniers instants après avoir avalé un morceau de gâteau à la marijuana, elle dit à son mari Harry (Evan Handler) qu’elle veut reprendre sa vie à elle, et accepter le poste dans une galerie d’art qui vient de lui être proposé.

Lire aussi Elle Fanning a perdu des rôles au cinéma parce qu’elle «n’était pas baisable»

Lisa et Naya : Arrivées dans l’univers de « Sex and the city » avec « And Just Like That… », ces deux Afro-américaines ne sont pas en reste dans cette saison 2. La première, la documentariste Lisa Todd Wexley, jouée par Nicole Ari Parker (« Empire »), a eu trois enfants avec son riche banquier de mari Herbert (Christopher Jackson). Des gamins qui prennent leurs cours de piano au même endroit que ceux de Charlotte. Ici, elle a maille à partir avec son ado Henry (Alexander Bello), dont elle ne supporte pas la nouvelle petite amie, qu’elle considère comme très sans gêne. Et le lui fait clairement comprendre ! Quant à la doctoresse Naya Wallace (Karen Pittman, vue dans « The Americans », « The Morning Show » ou « Luke Cage »), qui a été la professeure de Miranda à la Columbia Law School, elle est en plein divorce. Et elle refuse les avances d’un bel étranger incarné par Gary Dourdan, le Darrick Brown des « Experts ».

Seema Patel : Glamour comme tout, la nouvelle bonne copine de Carrie, incarnée par Sarita Choudhury (« La jeune fille et l’eau », « Hunger Games : La Révolte, 2e partie ») bazarde son nouvel amoureux parce qu’elle ne supporte pas qu’ils vivent encore sous le même toit que son ex-femme. Son coiffeur lui lâche qu’elle est trop difficile et que c’est pour ça qu’elle est seule, réflexion qui la met hors d’elle et lui fait claquer la porte du salon. Mais elle ne peut que donner raison à son coiffeur, et d’ailleurs, elle rapplique auprès de lui pour qu’il lui « corrige » une coupe complètement loupée. Quand elle rencontre un homme qui doit se servir d’une pompe pour avoir une érection, elle se montre tolérante et décide de le garder. « Il me fait rire ! » dit-elle à Carrie.

Lire aussi «And Just Like That»: le retour d’un personnage phare de «Sex And The City» confirmé (photos)

Carrie : Au premier épisode de la saison 1, notre fashionista préférée perdait l’homme de sa vie, Mr Big (Chris Noth), terrassé par une crise cardiaque. Quand la saison 2 démarre, elle semble aller un peu mieux puisqu’un nouvel homme a accès à son lit… Il s’agit du sexy Franklin, qui produit le Podcast dont elle est la star et qui parle de sexe de la plus décomplexée des manières. Seulement voilà : il ne peut pas passer qu’une nuit par semaine chez elle, et elle ne veut que des galipettes et rien d’autre. Du coup, quelqu’un lui reproche d’objectiver l’homme. Lorsque son Podcast est contraint à s’arrêter, il lui fait comprendre que ce n’est pas assez pour lui, et donc elle met aussi un terme à cette relation. Mais elle a fait un premier pas vers un changement ! Elle a écrit tout un livre sur la perte de Big et le deuil qu’elle traverse, et quand elle doit le lire pour en faire une version « audio book », elle bloque totalement sur le chapitre revenant sur le moment où elle l’a retrouvé sans vie. Anéantie, elle invente qu’elle a attrapé le Covid et qu’il va falloir trouver une actrice pour lire le livre à sa place. Mais les gens qui l’assistent dans ces enregistrements suspendent ces derniers pendant une semaine pour qu’elle puisse y revenir. D’autre part, elle retombe sur Enid Frick, qui l’avait fait travailler quand elle était rédactrice en chef du « Vogue ». Celle-ci est incarnée par Candice Bergen, et grâce à ce personnage, elle a l’immense privilège de rencontrer la célèbre journaliste Gloria Steineim, qui a aujourd’hui 89 ans, et est campée par… la vraie Gloria Steineim. L’épisode 7 est consacré à ses retrouvailles avec son ex-amant Aidan Shaw, toujours interprété par John Corbett – mari de Bo Derek à la ville –, qui vient de fêter ses 62 printemps. Aidan ne veut pas aller dans l’appartement de Carrie après un dîner qui s’est bien passé mais a commencé avec un peu de retard. En effet, c’est là que leur histoire s’était terminée, du coup, il veut l’emmener dans un hôtel. Entre eux, la flamme est directement ravivée.

Pour rappel, en Belgique, c’est Be TV qui a la chance de « détenir » « And Just Like That… », et donc proposera prochainement sa saison 2. Laquelle sera aussi lâchée par TF1 !