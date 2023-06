Kendji Girac annule à la dernière minute sa venue à «La fête de la musique»: la raison de son absence dévoilée

Ce mercredi soir, France 2 diffusait son traditionnel concert en direct, à l’occasion de la fête de la musique. Patrick Bruel, Zazie, Marina Kaye, Pascal Obispo, Vitaa, M. Pokora, Juliette Armanet ou encore Pierre De Maere étaient de la partie.

Kendji Girac était lui aussi annoncé, mais à la dernière minute, le coach de « The Voice Kids » a dû annuler sa venue. L’interprète de « Color Gitano » devait chanter en compagnie de Vianney. Au moment de monter sur scène, Vianney a lâché : « Les amis, notre Kendji devait être avec nous ce soir. Il lui arrive un truc pas drôle, je compte sur vous pour chanter. » Et quand on voit le visage de Vianney, ça n’a pas l’air d’être un petit souci.