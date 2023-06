Un Molenbeekois arrêté après la découverte d’un laboratoire de drogues à Ruisbroek

Un laboratoire de drogues synthétiques a été découvert lundi à Ruisbroek, dans la commune de Leeuw-Saint-Pierre. L’information, rapportée par Het Nieuwsblad, a été confirmée par le parquet de Hal-Vilvorde.

Le laboratoire de drogues était installé dans une remise derrière une maison de la Gieterijstraat à Ruisbroek. La manière dont ce laboratoire a été découvert par la police n’a pas été révélée. Les enquêteurs y ont retrouvé six cuves contenant chacune environ 800 litres de produits chimiques. Il s’agissait de produits pouvant être utilisés pour produire des amphétamines (speed), de la méthamphétamine (crystal meth et ecstasy) et de la MDMA (ecstasy liquide).