Onana, Tielemans, Courtois…: qui sont les gagnants et les perdants de l’arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables?

Quels sont les grands gagnants et perdants de l’arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges, pour succéder à Roberto Martinez. Après les quatre premiers matches de la sélection belge sous la houlette du coach allemand, les premières tendances commencent à se dessiner. On fait le point.

Onana, le grand gagnant de mars… et de juin

On ne fera pas l’injure de considérer que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont dans les gagnants des deux premiers rassemblements. Cadres de cette équipe nationale depuis tellement d’années, on ne s’attendait pas un déclassement fait par Tedesco à leur encontre. D’autant que les deux éléments ont répondu présent. Romelu Lukaku a marqué dans chaque match pour un total de sept buts en quatre rencontres alors que la « masterclass » de De Bruyne en Allemagne se suffit à elle-même.