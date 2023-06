Intempéries: les équipes des trois zones de secours de la province de Namur en effectif renforcé

Le Comité de coordination provincial de Namur s’est réuni jeudi en fin de matinée, après l’activation, décidée par le gouverneur, de la « phase provinciale de crise », qui consiste à assurer la coordination stratégique des services de secours et des autorités locales.

Plus tôt dans la matinée, l’Institut royal météorologique (IRM) avait placé la province de Namur en alerte rouge aux orages en prévision des précipitations abondantes attendues. D’après l’IRM, il pourrait localement tomber plus de 60 mm en six heures de temps ou plus de 100 mm sur une période de 24 heures.