Un investissement de 156.000€ pour rénover la route menant au Golf du Haras

C’est via ses réseaux sociaux que la direction du club de Golf du Haras, par les mots de son président Christian Zandona, a remercié la Ville de Verviers et plus particulièrement Maxime Degey, un échevin ayant notamment les travaux dans ses compétences, pour un investissement à hauteur de 156.000 € pour rénover la voirie permettant d’accéder au club, à la frontière entre les communes de Verviers et Pepinster. « Il permettra à tous les riverains, marcheurs, cyclistes ou encore touristes de circuler dans cette zone en toute sécurité et également de faciliter l’accès à notre club », se réjouit-il.

Il faut dire que la route menant aux terrains de golf est en très mauvais état.