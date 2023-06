Totalement alcoolique à 18 ans, il tabasse son père et sa grand-mère à Anderlues

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’époque, Matteo est un gamin de 18 ans en totale perdition. Il a perdu sa maman, il est élevé par sa grand-mère depuis sa plus tendre enfance et il vit chez elle avec son père qui, bien connu de la justice, est sous surveillance électronique. « J’étais toujours tout seul, je restais dans ma chambre et je me suis mis à boire. Deux bouteilles de vodka par jour. » Il ne se souvient pas de tout et se prend la tête dans les mains au descriptif des deux scènes.