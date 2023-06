Euro de basket féminin: les Belgian Cats écrasent la Serbie et se qualifient pour les demi-finales (vidéo)

Un tonitruant début de match avait mis les Belges sur orbite. Emma Meesseman, qui a signé le premier triple-double de l’histoire de l’Euro (15 pts, 12 rebonds, 10 assists) et Julie Allemand (15 points, 11 assists), soutenues par un gros match de Kyara Linskens (14 pts, 8 rbds, 5 contres). Julie Vanloo (14 pts) et Antonia Delaere (9 pts) ont aussi participé à la fête.

Les Belges ont entamé le match comme elles le souhaitaient avec un 14-0 en cinq minutes, la Serbie avait manqué ses 12 premiers shoots, en cause une défense belge intransigeante avec deux blocs et 10 points de Linskens d’entrée de premier quart. La Belgique cherchait les paniers faciles et creusait déjà l’écart 21-4 (7e) et 28-8 (10e).

En démonstration, la Belgique faisait encore 31-8, mais les rotations n’étaient pas à la hauteur côté belge (31-16 sur un 0-8). Les cadres reprenaient la barre avec 7 contres défensifs côté belge en première mi-temps (41-21, 17e). Les Belgian Cats passaient à +18 à la pause (49-31).

Une bombe de Vanloo (comptée à trois fautes cependant) dès la reprise lançait les Belges sur le même rythme. La partie s’équilibrait cependant avec les rotations mais Allemand et Meesseman géraient leur avantage (71-45, 30e).

Le dernier quart ne changeait rien à la physionomie d’une partie à sens unique dominée par les Belgian Cats. La barre des 30 unités était dépassée à la 32e (77-45). Les Serbes lâchaient l’affaire ne marquant rien pendant 5 longues minutes. Score final : 93-53 après avoir compté 43 points d’avance