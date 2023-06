Jean Dujardin («J’accuse»): «Ce que je pense de l’affaire Polanski, je le garde pour moi»

J’ai ressenti un coup de pied au cul ! C’est vraiment ça. Je me rappelle bien quand on m’a envoyé le scénario, durant la promo du « Retour du héros ». Je me disais : « Ce que c’est costaud ! Il y a des chausse-trapes dans tous les sens. Suis-je capable de jouer un gars si courageux ? Est-ce que je me fais confiance ? » J’ai énormément travaillé, tout seul, dans mon bureau, pour me préparer. C’était monacal.

Quand vous êtes-vous senti prêt ?

La veille du tournage, alors que j’avais mangé avec Roman Polanski et qu’il rejoignait son taxi, je me suis précipité pour lui dire que je voulais qu’il me donne sa confiance. Il ne comprenait pas. Avec sa petite voix, il m’a répondu : « Mais je te fais confiance, Jean. » Franchement, je ne lui aurais pas demandé, j’aurais vacillé… Que là, je suis arrivé le premier jour en sachant que je ne m’emmêlerais pas dans mes phrases. Je serais là. Ce n’est pas simple d’avoir cette assurance. Je ne l’ai pas tout le temps. Je joue souvent des cons, des fragiles, mais Picquart, je le sens, m’a ouvert le champ des possibles.

Le film a des échos contemporains. Vous les avez notés dès le départ ?

Pas à ce point-là. Dès qu’il y a des problèmes de société, la foule cherche des boucs émissaires, pour qui l’enjeu devient la survie. C’est présent dans nombre de films de Polanski, dont « Le pianiste », bien sûr. C’est étrange qu’on n’ait toujours pas réussi à sortir de ça, l’antisémitisme, la xénophobie… C’est comme une mine ensablée qui peut nous péter au visage dès que ça va mal. On se dit qu’on n’est pas loin de ce qu’on vivait dans les années 30. Le film a aussi la vocation de le rappeler.

Quand vous acceptez de jouer pour Roman Polanski, en sachant qu’il y aura d’office des polémiques juste parce que c’est lui, vous sentez-vous quelqu’un d’engagé ?

Non, je n’accuse ni ne défends personne. J’y vais pour l’histoire. Tout le reste est de l’ordre du privé, ce que je pense de l’affaire Polanski, je le garde pour moi. On demande trop leur avis aux acteurs. On n’a pas tous grand-chose à dire. En tant qu’homme, je vous avoue que je me protège du monde. Sinon c’est trop d’inquiétudes, la vie est trop pénible. Je n’aime pas le militantisme, qui est un peu feint et ridicule, parfois, chez les artistes. Si je peux aider et donner du plaisir, c’est déjà beaucoup. Qu’on ne me demande pas en plus de monter aux barricades.