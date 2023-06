«Reservoir Dogs»: la der des ders de Tarantino

Alors qu’il vient de sortir son dernier livre, « Cinema Speculation » (chez Flammarion), où il raconte la naissance de son amour du cinéma, tout le monde se demande avec angoisse si Quentin Tarantino – dont l’excellent « Reservoir dogs » est à revoir sur RTL Club ce soir – va tenir sa promesse : arrêter sa carrière de cinéaste à son dixième film et se consacrer à l’écriture.

« Je vais encore faire une version du scénario car j’ai une chose importante à y ajouter, mais j’ai terminé d’écrire ce qui sera mon dernier film, et je devrais le tourner à l’automne », a annoncé le cinéaste à la fin du mois de mars. Le film s’intitulera « The Movie Critic » et se déroulera en 1977. Si rien n’a encore filtré sur le casting ou l’histoire, rien que le titre semble indiquer que Tarantino va poursuivre dans la réflexion sur le cinéma exploitée dans « Il était une fois… à Hollywood ».